Bombe sui campi profughi a Gaza, 'decine di morti'

La strage più grave si è consumata nel campo di Jabaliya, quattro chilometri a nord di Gaza City, dove un pesante bombardamento israeliano, secondo il ministero della Sanità locale, ha provocato almeno 50 vittime (in un primo tempo si era parlato di centinaia) e oltre 150 feriti, mentre molti altri sono ancora sotto le macerie.

L'esercito israeliano ha confermato l'attacco e sostenuto di aver colpito la sede del comando locale di Hamas, uccidendo il capo del 'Battaglione Jabaliya' Ibrahim Biari, uno dei responsabili dell'attacco ai kibbutz del 7 ottobre.

Il secondo campo profughi ad essere colpito è stato quello di al-Shati, sulla costa di Gaza, con 10 morti. Il terzo si trova invece a Nuseirat, nel centro della Striscia, dove si registrano almeno 15 vittime secondo il bilancio fornito dall'agenzia palestinese Wafa. Il raid su Jabaliya ha provocato la reazione di Fatah, il partito del presidente dell'Anp Abu Mazen, che ha indetto una"giornata di rabbia" nel nord della Cisgiordania.

Israele ha dovuto infatti annunciare i primi due soldati uccisi dall'avvio dell'invasione: entrambi di 20 anni, entrambi della Brigata Givati. Ovvero del battaglione che si avvale dei tank, in prima linea nella progressiva marcia - chilometro dopo chilometro - che mira a saldare la testa di ponte nel nord con il centro della Striscia.

Ma il fronte di Gaza - oltre a quello del Libano, da dove Hezbollah continua a lanciare razzi sul nord di Israele - non è il solo a impegnare lo Stato ebraico. L'esercito ha fatto sapere di aver intercettato - prima che entrasse in territorio israeliano - un missile lanciato dall'area del Mar Rosso verso Eilat, nell'estremo sud del Paese.

