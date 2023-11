Bombardamento di scuole nella Striscia di Gaza

In meno di 24 ore, due scuole gestite dall' UNRWA sono state bombardate nella Striscia di Gaza . Sabato, un bombardamento ha colpito la scuola al Fakhura, uccidendo diverse persone. L'esercito israeliano sta indagando sull'incidente.





