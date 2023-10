Bombardamenti violentissimi come mai prima d'ora su Gaza. Saltate tutte le comunicazioni. Hamas chiede al mondo di fermare Israele

L'aviazione israeliana ha lanciato attacchi intensi e senza precedenti su tutte le zone della Striscia di Gaza. C'è un blackout delle telecomunicazioni nella Striscia, compreso internet. I bombardamenti"via aria, mare e terra sono i più violenti dall'inizio della guerra", ha dichiarato il servizio stampa del governo di Hamas, accusando Israele di preparare massacri.

E un portavoce delle Idf ha annunciato che le forze di terra israeliane "espanderanno" le loro operazioni nella Striscia di Gaza stanotte. "Ci stiamo preparando per difenderci su tutti i fronti" ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, aggiungendo che"anche le forze dell'esercito al confine settentrionale sono in massima allerta".

La reazione di Hamas Hamas ha annuciato di aver lanciato una pioggia di missili su Israele. Le sirene di allarme, infatti, sono entrate in azione in diverse città nel sud nel centro dello Stato ebraico, tra cui Ramat Gan, Or Yehuda, Rishon LeZion, Holon, Ashdod e Ashkelon. headtopics.com

