Bologna-Lazio: il Bologna batte la Lazio per 1-0

Il Bologna batte la Lazio per 1-0 al Dall'Ara. Il centrocampista rossoblù è stato uno dei giocatori-chiave della squadra di Thiago Motta e ha attirato l'interesse della Lazio durante il mercato estivo. Tuttavia, la Lazio ha subito una delusione perdendo la partita. La Lazio ha perso due giocatori importanti come Milinkovic e Immobile e non è riuscita a sostituirli adeguatamente. Inoltre, Patric rivela di aver sofferto di depressione e che Sarri è uno dei motivi per cui è rimasto a Roma.

