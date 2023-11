Bologna, i convocati di Motta: out Beukema, la decisione su De Silvestri

Di seguito, la lista dei convocati di Thiago Motta, in vista dell’impegno di Coppa Italia tra il suo Bologna e il Verona.

La diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanJuve-Inter, verso un derby d'Italia da scudetto: il cammino e la variabile ChampionsIntermania, Lukaku e la Juve.

Bologna, Thiago Motta: 'Beukema non era al 100%, ma Bonifazi ha fatto una buona prova'Mister Thiago Motta ha commentato così il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo: 'Il Sassuolo è una squadra allenata molto bene, è sempre un piacere incontrare Dionisi. Noi abbiamo cercato d

Domani Bologna-Verona, i convocati di Thiago Motta: out El Azzouzi e De SilvestriIl tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro l'Hellas Verona in Coppa Italia. Ancora out Lucumì, assenti pure gli infortunati De Silvestri e El

La Repubblica-Bologna: 'Il capolavoro di Zirkzee illude, ma è un Bologna che non perde mai'Il sabato calcistico si è aperto con il pareggio nel derby emiliano fra Sassuolo e Bologna. Al Mapei Stadium, neroverdi e rossoblu si sono divisi la posta in palio chiudendo il match sul punteggio di

Motta sull'episodio Bonifazi-Vina: 'Il ragazzo non deve buttarsi ogni volta che viene toccato''Veramente me lo chiedi?'. Ha esordito così in conferenza stampa Thiago Motta analizzando l'episodio all'interno dell'area di rigore fra Bonifazi e Vina. Il tecnico del Bologna ha così risposto dopo

Bologna, Freuler: 'Non c'è tanto divario con la mia Atalanta. Motta ha imparato da Gasp'Il Bologna come l'Atalanta? Chi meglio di Remo Freuler, uno dei protagonisti dell'epopea gasperiniana della Dea per rispondere a questa domanda: 'Non siamo ancora arrivati in Europa - dice il centroca