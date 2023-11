Bologna, El Azzouzi out 3 settimane. Da rivalutare le condizioni di De Silvestri

, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato una nota in merito agli infortunati di casa rossoblù dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato ed in vista del match di Coppa Italia contro il Verona:

"Gli esami cui è stato sottoposto Oussama El Azzouzi hanno evidenziato una lesione di secondo grado del gracile destro, con tempi di recupero di tre settimane. Le condizioni di Lorenzo De Silvestri, in seguito all’affaticamento al flessore sinistro accusato sabato, saranno rivalutate nel corso della settimana".Marocco, i convocati per Costa d'Avorio e Liberia: c'è El Azzouzi, assente CheddiraBologna, Thiago Motta:"Soddisfatto dell'unità e della determinazione dei ragazzi"Thuram decisivo a San Siro, il papà in tribuna: è stato lui a indirizzarlo verso i nerazzurriInzaghi cancella Lukaku.

