Bollo auto storiche: agevolazioni e sconti

La legge di stabilità del 2015 ha eliminato l'esenzione dal pagamento del bollo per le auto storiche over 20, quelle con un'età compresa tra i 20 e i 29 anni. Alcune regioni e province autonome, però, sono andate comunque incontro a chi si prende cura di un'auto 'anziana' e tutte offrono almeno uno sconto del 50% del bollo. Poi c'è chi fa addirittura di più, ad esempio il Veneto che arriva a tagliarlo del 75%, o l'Emilia Romagna che a determinate condizioni lo taglia del tutto.

Il quadro su agevolazioni ed esenzioni però non è consolidato da molto, e quel che è vero oggi può non esserlo 'domani', per cui è sempre meglio controllare sul sito dell'Aci o della propria regione o provincia autonoma per esser certi sui canoni da pagare. In questo articolo comunque una 'fotografia' aggiornata sul bollo per le auto storiche con più di 20 o 30 anni. Per il bollo delle auto storiche ultratrentennali, quelle che hanno quindi superato i 30 anni di età, il panorama è piuttosto omogene

: