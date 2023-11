Bollette: come cambia il bonus elettrico e gas con la manovra

Un fatto è certo, per il momento: nel testo della manovra diffuso nelle ultime ore, e non ancora definitivo, le risorse per rifinanziare l'agevolazione economica delanche nel primo trimestre 2024 sono passate da 400 a 200 milioni. Sono state dimezzate, in pratica. E chi saranno i beneficiari? Non è ancora chiaro.

Come richiedere il bonus in questione? La manovra dovrà chiarire anche questo, e in particolare se per attivare il procedimento per il riconoscimento dei bonus sociali agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ogni anno, e ottenere un'attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure serve essere titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

