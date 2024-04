Bocciata la sfiducia al ministro sui rapporti con la Russia: 211 no contro 129 sì. Graffi al grillino:"Con che decenza chiede le dimissioni se fece le stesse cose?"viene respinta dall'aula di Montecitorio: 129 sì contro 211 no. Mentre slitta a oggi il voto su quella contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Al governo sarebbe piaciuto liquidare entrambe le partite in una sola giornata, e levarsi il pensiero una volta per tutte, ma l'affollamento del calendario e il rischio di defezioni e caduti sul campo se si fosse andati alla conta nottetempo hanno sconsigliato il tour de force. Salvini, chiamato in causa per i protocolli di accordo tra il suo partito e quello di Putin dalla mozione di sfiducia promossa da Azione e appoggiata da tutte le opposizioni, ha fatto capolino a Montecitorio nel primo pomeriggio, per partecipare al Question time, poi si è defilat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Salvini, mozione di sfiducia respinta alla Camera con 211 no e 129 si. La maggioranza si compattaBlindare i due ministri senza dare altro spazio alle «tesi abbastanza infondate» delle...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

La Camera boccia la sfiducia a Salvini con 211 no. Via alla discussione sulla mozione contro Santanché: i…Centrodestra compatto alla Camera, dove in queste ore sono state discusse le mozioni di sfiducia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè. Montecitorio, come era atteso, ha respinto quella contro il leader della Lega. La coalizione di governo ha salvato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture con 211 no, 129 sì e 3 astenuti.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

La Camera respinge la mozione di sfiducia contro il ministro dei Trasporti Matteo SalviniLa Camera dei Deputati ha respinto con 211 voti contrari e 129 voti favorevoli la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La maggioranza ha deciso di invertire l'ordine dei lavori per votare prima sulla mozione di sfiducia a Salvini e successivamente su quella riguardante Daniela Santanchè. La bocciatura della mozione su Santanchè è considerata scontata. La situazione politica all'interno del centrodestra risulta complessa.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

David Rossi, flash mob famiglia a Montecitorio: identificati da carabinieriCarolina Orlandi, figlia dell'ex capo della Comunicazione di Mps, l'avvocato Carmelo Miceli e il giornalista Massimo Giletti

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Elezioni europee, Vannacci candidato? I social dicono noLa candidatura del generale bocciata dal 60% degli utenti

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-0: Mandragora domina, ottimo Ranieri, Dea bocciata in bloccoCOPPA ITALIA - Voti alti per la Fiorentina, su tutti Mandragora. Pochissime sufficienze invece nell'Atalanta, in cui Koopmeiners non riesce a fare la differenza

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »