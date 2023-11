Blocco sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per l'investimento di una persona a Campoleone. Cosa è successo

È iniziato circa alle 10.40 il blocco dei treni regionali che viaggiavano da Roma verso Nettuno e Formia e viceversa. La sospensione dovuta all’investimento di una persona nella stazione di Campoleone, tra i principali snodi della tratta, ha portato al blocco dei treni Regionali e Intercity in arrivo da Roma e verso la Capitale, lasciando le persone già in viaggio con un’amara sorpresa. Metro A ferma mezz'ora, servizio sospeso con i vagoni pieni.

«Soccorso a una persona sui binari stazione Vittorio» Il primo treno a bloccarsi a Pomezia, il regionale diretto a Napoli delle 10.36 e a seguire gli altri. Nella stazione di Pomezia le persone sono state invitate e scendere dal personale di bordo, per prendere la prima navetta, arrivata intorno le ore 11.45, al fine di proseguire la corsa.

