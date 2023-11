Blocchi di strade e ferrovie diventano reato grazie alla Lega

Grazie alla Lega, i blocchi di strade e ferrovie con i propri corpi diventano REATO. Con le norme approvate in Consiglio dei ministri, gli ECO-VANDALI che fermano il traffico causando danni a cittadini e ambiente potranno andare in CARCERE.

Esulta Matteo Salvini - con una frase che riportiamo testualmente, stampatello maiuscolo incluso - perché all'interno del nuovo pacchetto sicurezza presentato ieri dal governo c'è una norma cucita su misura nei confronti di Ultima Generazione e degli altri ambientalisti che usano i loro corpi per bloccare le strade. L'articolo inserito nel disegno di legge dell'esecutivo fa scattare il reato quando il blocco sia "particolarmente offensivo e allarmante, sia per la presenza di più persone sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente". Ma davvero fino a ora chi blocca per ore una strada o una ferrovia non commette reato? No. A spiegarlo è stato proprio il Viminale ai tempi di Matteo Salvini ministro dell'Intern

:

AGENZİA_ANSA: Cosa prevede il pacchetto sicurezzaDasl contrasto alle occupazioni abusive, al nuovo reato contro le rivolte nelle carceri: ecco cosa prevede il pacchetto sicurezza varato dal governo. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Una mano robotica realizzata con polimeri a cura lenta grazie alla stampa 3DRicercatori svizzeri e statunitensi hanno sviluppato una tecnologia che rende la stampa 3D adatta ai polimeri a cura lenta, permettendo la realizzazione di una mano robotica con ossa, legamenti e tendini in un'unica soluzione. Questi nuovi materiali presentano vantaggi significativi rispetto ai precedenti, come proprietà elastiche migliorate e maggiore durabilità.

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Il consumo del gelato e delle granite destagionalizzato grazie alle alte temperatureIl protrarsi delle alte temperature in gran parte dell'anno ha definitivamente sdoganato il consumo destagionalizzato del gelato e delle granite. E in vista delle festività di fine anno può tornare utile per le farciture dei dolci della ricorrenza saper riconoscere una produzione artigianale di qualità per quanto riguarda la panna montata.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Gli indecisi eleggeranno il nuovo presidente dell'ArgentinaChi non ha ancora scelto se stare con Massa o Milei sarà l'ago della bilancia nel ballottaggio di domenica

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Gli ospedali di Gaza sotto attaccoIsraele ha preso di mira le strutture sanitarie, in particolare Al Shifa, la più importante della Striscia. Medici, pazienti e sfollati che si erano rifugiati lì sono stati costretti ad andarsene. L'articolo di Le Monde.

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Dalle donne incinte in carcere all’arresto per chi truffa gli anzianiUna stretta a tutto tondo in tema di sicurezza e giustizia. Un intervento atteso, e annunciato, che segue un incontro del governo con i sindacati del settore sicurezza, ai quali Giorgia Meloni ha riservato 1,4 miliardi in manovra.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »