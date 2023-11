Bloccate le assunzioni dei nuovi dirigenti di Roma Capitale

La presidenza del Consiglio blocca le assunzioni dei nuovi dirigenti di Roma Capitale, quelli di cui l’amministrazione necessita per soddisfare il proprio fabbisogno. Il Comune infatti non potrà attingere tra i candidati idonei ma non vincitori delle graduatorie scaturite dal concorso bandito nella primavera del 2022. Tre selezioni finalizzate al conferimento di 7 posti di dirigente amministrativo, 5 dirigenti tecnici e 1 dirigente per i beni culturali e ambientali.

Una procedura riservata al personale dipendente di Roma Capitale appartenente alla categoria D ed ovviamente in possesso dei requisiti previsti dal bando. Ma proprio la caratteristica di procedura riservata, più snella e simile a quelle per le progressioni verticali, ha indotto il Dipartimento della Funzione Pubblica allo stop. Avendo già esaurito le graduatorie i candidati risultati idonei ma non vincitori non potranno diventare dirigenti del Comune di Rom





