Bloccano il traffico, ma i giovani li sollevano di peso: la figuraccia degli attivisti a Verona

"00:00Avevano nuovamente occupato la strada in segno di protesta, bloccando il traffico. Ma se nelle precedenti manifestazioni si era reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per indurre i manifestanti a spostarsi, stavolta ci hanno pensato direttamente alcuni: circa 30 giovani hanno letteralmente sollevato di peso gli eco-attivisti, disinteressandosi delle loro istanze ed adagiandoli ai bordi della carreggiata per dare modo alle automobili di poter tornare a circolare.

Il"modus operandi" era quello già evidenziato più volte in passato: gli ambientalisti si sono incatenati e piazzati al centro della carreggiata, srotolando uno striscione sul quale si leggeva la scritta"La rimostranza aveva come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione, chiedendo l'istituzione di un fondo di riparazione per i danni causati dagli eventi climatici estremi.

, piazzandosi in quel caso lungo la circonvallazione Alfredo Oriani ed impedendo ai mezzi a motore di proseguire. In quell'occasione gli automobilisti, dopo aver constatato come gli eco-attivisti non avessero la minima intenzione di liberare il passaggio, si videro costretti a chiamare la polizia. E gli agenti, una volta intervenuti, riuscirono a spostarli dalla strada. headtopics.com

- hanno scritto gli attivisti sulla pagina Instagram di Ultima Generazione, a proposito di quanto avvenuto - non ce l'abbiamo con le forze dell'ordine che si trovano in situazioni difficili. La violenza è la figlia naturale di chi da mesi fomenta odio e la guerra tra poveri. La crisi sociale dovuta al collasso climatico è quello che ci aspetta. E questi sono i primi sintomi".

