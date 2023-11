Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza City

Il blitz dalla notte"in un'area specifica" della struttura sulla base di informazioni di intelligence:"Invitiamo tutti i terroristi presenti nell'ospedale ad arrendersi". Interrogati i medici, perquisizioni stanza per stanza. Hamas accusa gli Usa:"Via libera a Israele per nuovo massacro"Operazione"precisa e mirata" delle forze di difesa israeliane dalla notte"in un'area specifica" dell'ospedale al-Shifa di Gaza City .

Il biltz contro Hamas è stato effettuato"sulla base di informazioni di intelligence e di una necessità operativa". A spiegarlo sono le Idf in una nota, che continua:"Stiamo conducendo un'operazione di terra a Gaza per sconfiggere Hamas e salvare i nostri ostaggi. Israele è in guerra con Hamas, non con i civili di Gaza

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi.

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

INTERNAZİONALE: Quasi duecento corpi sepolti in una fossa comune nell'ospedale Al Shifa a GazaMigliaia di civili sono intrappolati il 14 novembre nel principale ospedale della città di Gaza. Il direttore della struttura Mohammed Abu Salmiya ha affermato che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune.

AGENZİA_ANSA: Allarme per gli ospedali a Gaza, 'Al Shifa non funziona più'Oms: 'situazione terribile, il mondo non stia in silenzio'. Il direttore dell'ospedale: 'le sale operatorie sono completamente fuori uso'. Secondo il ministero della Sanità di Hamas , 'ad Al-Shifa morti 27 feriti e 7 neonati'.

AGENZİA_ANSA: L'allarme per gli ospedali di Gaza, Oms: 'Al Shifa non funziona più' Hamas : 'Prematuri e pazienti in intensiva morti per assenza di cure'. L'esercito: 'Armi e strutture di Hamas in scuole, moschee e case'. Ong, in raid Usa in Siria uccisi 8 combattenti filoiraniani (ANSA)

AGENZİA_ANSA: L'allarme per gli ospedali di Gaza, Onu: 'A Shifa morti almeno tre infermieri'Danneggiate infrastrutture vitali dell'unità sanitaria. L'esercito: 'Scoperte armi e strutture di Hamas in scuole, moschee e case' (ANSA)

