Blitz della Juventus: è il grande obiettivo di Giuntoli

gli osservatori della ‘Vecchia Signora’ abbiano seguito da vicino il centrocampista dell’Udinese anche in quel di Monza durante la sfida contro i padroni di casa allenati da Palladino . Il giocatore nato a Berlino non ha particolarmente brillato all’U-Power Stadium, ma le relazioni sul suo conto restano ampiamente positive. Per qualità, caratteristiche e prospettiva, Samardzic viene considerato un profilo da Juve e pronto per misurarsi su determinati palcoscenici. L’Udinese chiede tra idi euro complessivi, aprendo alla formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto) con il quale aveva trovato l’incastro giusto lo scorso agosto con l’Inter.

