Blitz coi tank e raid lampo: cosa c'è dietro la strategia di Israele a Gaza

La scorsa notte le forze di difesa israeliane (Idf), hanno effettuato un secondo raid nel nord dellaa cui hanno partecipato unità di fanteria, corazzate e reparti del genio della 36esima Divisione dell'esercito. Le Idf, in un comunicato, hanno riferito di aver condotto attacchi mirati colpendo dozzine di obiettivi terroristici appartenenti adUnmanned Air Vehicle

) che hanno colpito obiettivi nel centro della Striscia di Gaza. In azione anche l'artiglieria israeliana, che ha colpito obiettivi nell'area di Shuja'iyya e in tutta la Striscia. L'esercito israeliano riferisce anche che durante questo secondo raid ha identificato e colpito numerosi obiettivi inclusi siti di lancio di missili anticarro, centri di comando e controllo militare, e ha eliminato miliziani di Hamas.

Le forze di Difesa israeliane sono entrate in azione con unità corazzate, di fanteria e di artiglieria per “ammorbidire” le difese di Hamas e per eliminare alcune postazioni chiave dei miliziani in modo da avere uno o più punti di ingresso nella Striscia di Gaza. headtopics.com

Gli Stati Uniti, infatti, hanno consigliato Israele di non procedere con un'invasione su larga scala, ovvero utilizzando reparti corazzati e di fanteria, suggerendo invece di continuare a colpire Hamas attraverso raid dall'aria mirati, con le forze speciali, e con altre piccole azioni “mordi e fuggi” dell'esercito.

