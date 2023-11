Biolifting viso: come funziona effetti e risultati

Tra i risultati, secondo Artiano, «un ovale più ridefinito, righe nasogeniene spianate, zigomi sollevati e sguardo liftato per 8/12 mesi, periodo oltre il quale il volto della persona torna come prima e mai peggiorato come molte persone erroneamente credono».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Hamas, il generale Boni: "Merkava e fantasia contro la jihad"L'operazione terrestre israeliana a Gaza , feudo dei terroristi di Hamas , sarà lunga e difficile, oltre a comportare il rischio di effet...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: DFB Pokal, successi per Borussia Dortmund e Leverkusen nei sedicesimi di finaleSuccesso per il Borussia Dortmund sedicesimi di finale di DFB Pokal, con i gialloneri che hanno battuto 1-0 l'Hoffenheim grazie alla rete di Reus. Vittoria particolarmente sofferta nonostante il risul

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Coppa di Germania, i risultati del secondo turnoLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa di Germania, i risultati del secondo turno

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Carabao Cup, ottavi: Arsenal ko con il West Ham, il Newcastle batte lo United: i risultatiTutti i risultati

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Temptation Island, Gabriela Chieffo mostra il prima e il dopo della sua rinoplasticaGabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island, ha mostrato sui social i risultati della sua rinoplastica.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕