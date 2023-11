Bimbo di due anni precipita dal balcone a Civitanova Marche: è grave

Sono gravi le condizioni di un bimbo di due anni caduto dal quarto piano a Civitanova Marche (Macerata) e ora ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, con un trauma cranico. Lo fa sapere l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche nell'ultimo bollettino medico, precisando che la prognosi del piccolo rimane riservata. L’incidente è avvenuto sabato sera.

Secondo i primi racconti dei presenti alla polizia, si sarebbe improvvisamente arrampicato sulla ringhiera per poi cadere di sotto. I genitori e le altre persone in casa si sarebbero accorte del fatto solo dopo aver sentito un tonfo all'esterno. La caduta potrebbe essere stata in qualche modo frenata dai fili dei panni stesi ai piani inferiori.

Bimbo precipita da balcone a Civitanova Marche, è graveIl piccolo, 2 anni, è stato trasportato all'ospedale di Ancona. Indagini in corso Leggi di più ⮕

Civitanova Marche, bimbo di 2 anni precipita dal quarto piano: è in gravi condizioniI fili del bucato stesi nei balconi dei piani inferiori, avrebbero attutito leggermente la caduta del piccolo. Lo strazio dei genitori Leggi di più ⮕

Gaza: Onu, 'situazione sempre più disperata di ora in ora''La situazione a Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora': lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal. (ANSA) Leggi di più ⮕

Tornata l'ora solare, nella notte lancette un'ora indietroSi dormirà un'ora in più, ma il buio arriverà un'ora prima Leggi di più ⮕

E' tornata l'ora solare, lancette indietro di un'oraSi dormirà un'ora in più. Terna, con l'ora legale risparmiati circa 90 milioni (ANSA) Leggi di più ⮕

Bimbo di due anni precipita dal quarto pianoL'incidente avvenuto nella notte in una palazzina di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il piccolo è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Salesi di... Leggi di più ⮕