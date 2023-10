Bimba di quattro mesi ricoverata per lesioni al volto: arrestati i genitori

Una coppia è stata arrestata dalla polizia di Alessandria con la gravissima accusa di lesioni aggravate ai danni della figlia di appena 4 mesi. La piccola è tuttora ricoverata con segni di gravi maltrattamenti fisici presso l'ospedale della città piemontese.

La piccola è stata a quel punto soccorsa dai sanitari e portata in pronto soccorso. Non sembra al momento in pericolo di vita, anche se presenterebbe gravi lesioni, anche pregresse. Secondo le prime indiscrezioni i sanitari avrebbero appurato un quadro clinico compatibile con le percosse ipotizzate dagli inquirenti, che hanno raccolto varie prove nell'abitazione dei genitori.

La neonata sarebbe la prima e unica figlia della coppia. Per la bambina è scattato intanto un provvedimento di allontanamento dai genitori ed è stata affidata ai sanitari. Sono in corso tuttora le indagini della squadra mobile: la coppia rimane al momento in carcere in custodia cautelare. headtopics.com

Italia Notizie

