Bigon difende Garcia: 'Critiche eccessive. Una cessione ha squilibrato la difesa'

'Le critiche a Garcia sono eccessive'. A dirlo è Alberto Bigon , ex allenatore di Napoli e Milan, in panchina nell'anno del secondo scudetto con Maradona, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. L'ex tecnico degli azzurri difende Garcia dopo il pareggio contro il Milan : 'Sta lavorando per trovare nuovi equilibri e non è così facile.

E poi al momento manca pure Osimhen'. Juve, Napoli e Kvaratskhelia: parla Bigon Bigon vede la Juventus tra le favorite per lo scudetto: 'C'è una squadra che non ha le coppe, per infortuni e gestione delle risorse peserà molto alla fine. La Juve non è la squadra più forte, ma sarà lassù con le più forti fino alla fine '.

