Bigon: 'Critiche a Garcia eccessive. Ripetersi è difficile ovunque, figuriamoci a Napoli'

:"La partita di ieri ha confermato il rendimento altalenante del Milan, a volte esprime grande qualità e compattezza, altre volte meno, soprattutto contro squadre di caratura superiore. Come scusanti ha gli infortuni e l'inserimento di parecchi nuovi acquisti"."Gli ultimi dieci secondi della partita, con la parata di Maignan e l'azione travolgente di Kvara sono stati la fotografia dell'andamento generale della gara.

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsCatania, da Maran a Oddo passando per vecchie fiamme: ecco l'eventuale post TabbianiSerie C, 11ª giornata: il programma del turno. headtopics.com

Bigon:'Il Milan contro le big è troppo altalenante''Per Napoli ripetersi è difficile, eccessive critiche a Garcia' (ANSA) Leggi di più ⮕

Il CorSport su Napoli-Milan: 'Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie''Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il numero 81 sta vivendo un periodo di forma straordinario: 'Assist a Verona e gol a B Leggi di più ⮕

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu Leggi di più ⮕

Bigon difende Garcia: 'Critiche eccessive. Una cessione ha squilibrato la difesa'L'allenatore del secondo scudetto parla dell'attuale tecnico del Napoli dopo il pareggio del Maradona contro il Milan Leggi di più ⮕

Netanyahu, 'ho sbagliato,mi scuso per critiche a esercito''Mi sono sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non dovevano essere dette e mi scuso per questo'. (ANSA) Leggi di più ⮕

Greta Thunberg con la kefia spacca l'eco-movimento, pioggia di criticheHamas spacca il movimento di Greta , i soldi ad Hamas agitano il Parlamento Europeo. Proprio perché provenienti dal Paese dove il nazismo fec... Leggi di più ⮕