Biden prosegue il pressing sulla lotta alle droghe sintetiche con la Cina

Il presidente Biden ha proseguito il suo pressing sui narcotici e le droghe sintetiche: i due a novembre si erano accordati per combattere l'emergenza. La telefonata è stata la loro prima conversazione dopo il vertice di novembre in California, che ha prodotto rinnovati legami e la promessa di una maggiore cooperazione per arginare il flusso di fentanyl dalla Cina.

La telefonata dà anche il via a diverse settimane di impegni ad alto livello tra i due Paesi, con il Segretario al Tesoro Janet Yellen che si recherà in Cina giovedì e il Segretario di Stato Antony Blinken che seguirà nelle prossime settimane. Biden ha sollecitato interazioni sostenute a tutti i livelli di governo, ritenendo che sia fondamentale per evitare che la competizione tra le due massicce economie e le due potenze dotate di armi nucleari degeneri in un conflitto diretto

