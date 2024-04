Biden preme su Bibi. 'Non entriamo in guerra'. Il G7 condanna l'attacco. 'Ma evitare l'escalation'

" Biden in pressing su Bibi . "Non entriamo in guerra". Il G7 condanna l'attacco. "Ma evitare l'escalation""

Il comandante in capo ha ribadito il sostegno «incrollabile» dell'America alla sicurezza di Israele, e la condanna «nei termini più duri» dell'attacco «senza precedenti» di Teheran. Ma secondo fonti della Casa Bianca ha pure detto all'alleato che gli Stati Uniti non sosteranno un eventuale contrattacco e non parteciperanno a nessuna operazione offensiva. Una posizione che, stando alle fonti, il premier avrebbe capito.

Ad ora la ritorsione di Teheran per l'attacco israeliano del 1° aprile al suo consolato di Damasco rimane circoscritta poiché né l'Iran, né tanto meno gli Stati Uniti, vogliono impegnarsi in una guerra aperta. Bisognerà tuttavia attendere di capire le intenzioni di Benjamin Netanyahu, che pare l'unico a cui convenga un allargamento del conflitto per distrarre dai problemi interni.

Biden Bibi Guerra G7 Attacco Escalation Israele Iran

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Biden all'Iran: 'Non attaccate Israele. Non fatelo'Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa di Israele. Sollecitato dai giornalisti non ha nascosto di temere una rappresaglia iraniana 'prima piuttosto che dopo'

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

'Biden: Usa contrari offensiva contro Iran, non partecipano'(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Iran sposta 'asset militari' in vista di attacco contro Israele. LIVEMedio Oriente, Biden a Iran: 'Non attaccate'

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Delmastro: “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male”“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Biden striglia Bibi: 'Tregua per i civili'Il presidente Usa: 'Il nostro sostegno dipende dalle vostre azioni. Più aiuti e tutela delle ong'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Biden «indignato» per il raid Gantz sfida Bibi: voto anticipatoIl presidente americano: l’uccisione dei 7 cooperanti non è un caso isolato. A rischio il molo per gli aiuti

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »