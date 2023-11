Biden: Nessun sgombero forzato da Gaza né occupazione

Biden , non ci sia sgombero forzato da Gaza né occupazione “ Gaza non deve mai più essere usata come piattaforma per il terrorismo. Non ci deve essere alcuno spostamento forzato dei palestinesi da Gaza , nessuna rioccupazione, nessun assedio o blocco e nessuna riduzione del territorio. Quando questa guerra sarà finita, le voci e le aspirazioni dei palestinesi devono essere al centro della governance post-crisi a Gaza ”.

Lo afferma il presidente americano Joe Biden in un editoriale sul Washington Post. Msf, forze israeliane prendono di mira ospedali a Jenin “Nelle prime ore del 17 novembre, le forze israeliane hanno circondato gli ospedali di Jenin , compreso l'ospedale Khalil Suleiman, sostenuto da Msf, mentre le forze militari stavano conducendo incursioni in un campo profughi della città. Dal complesso dell'ospedale si è udita un'esplosione e degli spari”. Lo scrive Medici Senza Frontiere in una serie di messaggi su





Leggi di più: SOLE24ORE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

SKYTG24: Guerra Israele-Hamas, star di Hollywood scrivono a Biden per 'cessate il fuoco' a GazaGuerra Medioriente, donne Gaza piangono per famiglie uccise

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

CORRİERE: Hamas in guerra, le notizie di oggi | Israele, Harris ribadisce: nessun piano per invio soldati UsaLe ultime news di lunedì 30 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta | In un’intervista al programma tv 60 Minutes della Cbs, la vicepresidente Usa ha specificato domenica sera che gli Usa non hanno «alcuna intenzione né alcun piano di inviare truppe da combattimento in Israele o a...

Fonte: Corriere | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hamas, nessun negoziato dopo gli ultimi raid'C'erano negoziati e anche sforzi politici per arrivare a una intesa' sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma 'dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza' non ci sono più colloqui. Lo afferma il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, citato da al Jazeera.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLGİORNALE: Attentato (smentito) ad Abu Mazen: è giallo Le bugie di Hamas: «Nessun civile ucciso»Tensione e polemiche tra terroristi e Anp Le balle di Marzouk: 'Colpiti solo militari'

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, Netanyahu dice no a Blinken: 'Nessun cessate il fuoco temporaneo'No da Israele anche all'ingresso a Gaza di carbirante

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hamas, trattative in corso ma ancora nessun accordoEsponenti di Hamas hanno detto che colloqui sono in corso ma che finora non è stato raggiunto alcun accordo con Israele. Lo ha riferito Haaretz. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »