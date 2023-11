Biden e Xi Jinping si incontrano per avviare il disgelo tra Cina e Stati Uniti

Abbiamo fatti alcuni importanti progressi, i colloqui sono stati molto costruttivi e produttivi: Joe Biden ha sintetizzato così nella sua conferenza stampa le quattro ore di faccia a faccia con Xi Jinping in una scenografica residenza alle porte di San Francisco, il primo dopo un anno in cui le relazioni tra i due Paesi erano scivolate al punto più basso. L'obiettivo era avviare il disgelo.

Per 'capirsi reciprocamente in modo chiaro e fare in modo che la competizione non sfoci in conflitto', come ha spiegato Biden dopo la stretta di mano. E per 'superare le differenze' in un mondo 'abbastanza grande per la convivenza e per il successo di Cina e Stati Uniti', che 'non possono voltarsi le spalle', tanto meno sullo sfondo di un'economia globale 'in ripresa ma con uno slancio lento, appesantita dal protezionismo', come gli ha fatto eco Xi Jinping, affermando di credere in un 'futuro promettente' delle relazioni Usa-Cina

:

