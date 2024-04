Biden critica duramente il governo di Israele per l'uccisione di operatori umanitari

«Indignato e con il cuore spezzato»: in una nota diffusa nella notte, il presidente Joe Biden critica duramente il governo di Israele non solo per l’uccisione di sette operatori di World Central Kitchen ma anche perché «questo non è un incidente isolato». Biden afferma che le autorità dello Stato ebraico non hanno «fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari che cercano disperatamente di consegnare aiuti necessari ai civili» a Gaza.

«Questo conflitto è stato uno dei peggiori di recente memoria in termini di operatori umanitari uccisi», si legge nella nota, in cui il presidente americano chiede che l’inchiesta di Israele sia rapida e i risultati vengano resi pubblici. Gli Stati Uniti hanno «chiesto ripetutamente» a Israele di creare aree sicure per i civili e gli operatori umanitari, continua Bide

