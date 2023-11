Biden citato in giudizio per il sostegno a Israele durante l'offensiva a Gaza

Non passa giorno che Joe Biden non esorti Israele alla moderazione nell'offensiva sulla Striscia di Gaza, alla tutela dei civili, alla protezione degli ospedali. Complice la scarsa efficacia, non passa giorno in cui non si abbattano polemiche sulla Casa Bianca per il sostegno totale a Tel Aviv.

Lunedì, un gruppo di palestinesi residenti a Gaza e di cittadini statunitensi toccati direttamente dal conflitto ha citato in giudizio il presidente, il segretario di Stato Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin per non aver "impedito lo svolgersi di un genocidio". La fornitura di armi e altri materiali, secondo i ricorrenti, rende l'America complice della campagna militare israeliana.

