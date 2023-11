Biden chiede una pausa per far uscire i prigionieri. Si ragiona su una forza multinazionale a Gaza dopo Hamas…

Il presidente degli Stati Uniti, candidato per un secondo mandato, stava parlando a un evento di raccolta fondi quando un membro del pubblico ha gridato: "Come tuo rabbino, ti chiedo di chiedere immediatamente un cessate il fuoco". "Penso che abbiamo bisogno di una pausa. Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri", ha detto il presidente.

