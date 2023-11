Biblioteche italiane: come attrarre nuovi utenti

Protagonisti quattro centri culturali che si sono distinti per l'originalità del loro lavoro. “Nella maggior parte delle biblioteche si possono già noleggiare e-reader, imparare cose sia un e-book, ascoltare audiolibri, ma si potrebbe fare molto di più", spiega Valentina Aversano, esperta in comunicazione digitale e tutor del progetto che punta ad attrarre nuovi utenti. I dati Istat del 2022 ci dicono che in Italia c’è una biblioteca ogni 8mila abitanti.

Due su tre sono biblioteche civiche comunali. Una presenza diffusa e capillare che però non basta ad attrarre nuovi utenti. Molte sale di lettura e consultazione restano vuote. Nel 2022 solo il 10,2% della popolazione ne ha frequentata una. Perché è al via in Piemonte, il problema sta nel modo in cui questi centri culturali si raccontano. Una biblioteca può essere più efficace di una app di incontri e ridurre nel concreto il Digital Divide, ma gli italiani ancora non lo sann

: