Ospiti: Bezzi:" Vlahovic è più completo di Zirkzee ." Cugini:" A Vlahovic mancano i palloni da bittare dentro." Di Chiara:" De Rossi favorito psicologicamente su Tudor ." Impallomeni:" Lazio fatica a costruire limite per il derby" Maracana con Marco Piccari e Stefano Impallomeni."E' esploso a Firenze, è un attaccante che in un contesto attuale dove c'è ben poco è uno che può fare la differenza. non è ancora nel pieno della maturità, ha la possibilità di migliorarsi.

Come tutti gli attaccanti, il contesto ti può aiutare o meno"."Vlahovic ha caratteristiche diverse, anche fisiche. Se gli si pone a Motta la scelta, credo che vorrebbe andare su quello che è più nelle sue corde. Però anche Guardiola ha cambiato idea con Haaland. Non è il giocatore che si deve adattare alle idee del tecnico ma il contrario"."Tudor ha una squadra con una mentalità e deve adattarsi al momento. Deve cercare di sfruttare al massimo quello che h

Vlahovic Zirkzee De Rossi Tudor Lazio Attaccante Calcio

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Zirkzee infortunato, come vanno le big senza 'il' big: da Lautaro a Leao e ZirkzeeL'Inter senza Lautaro, il Milan senza Leao, il Bologna senza Zirkzee

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Juventus, c'è un obiettivo in caso di addio di Vlahovic: è Zirkzee del BolognaLa Juventus ha ben chiaro l'obiettivo in caso di addio di Dusan Vlahovic durante l'estate. È Joshua Zirkzee, attaccante che sta trascinando il Bologna in Champions League grazie a gol e assist. L'esp

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio: torna Vlahovic, Tudor cambia mezza squadraInizieranno questa sera le semifinali di Coppa Italia, che verranno inaugurate dalla prima sfida tra Juventus e Lazio all'Allianz Stadium di Torino. La sfida di ritorno invece si giocherà il prossimo

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Probabili formazioni Juventus-Lazio: Allegri ritrova Vlahovic, Tudor lancia i bigProbabili formazioni e dove vedere in TV Juventus-Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma stasera a Torino.

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

LIVE Alle 21 Juve-Lazio: Allegri ritrova Vlahovic, Tudor con Immobile titolareAndata della semifinale di coppa Italia all'Allianz Stadium a tre giorni dallo scontro diretto in campionato vinto dai biancocelesti. Arbitra Massa, ritorno il 23 aprile

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Conte in panchina e Zirkzee primo acquisto: “Lo ha già segnalato”Zirkzee più Conte, l'attaccante olandese può fare coppia con l'allenatore salentino che lo ha chiesto alla sua nuova squadra

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »