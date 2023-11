Best managed companies award, Rdr società benefit tra le vincitrici della sesta edizione

Rdr spa società benefit è tra le vincitrici della sesta edizione del Best managed companies award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private

, con la partecipazione di Altis - graduate school of sustainable management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. che Deloitte Private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

"Le Best managed companies premiate da Deloitte sono quelle che hanno registrato una performance migliore rispetto alla media delle imprese italiane, nonostante l’attuale contesto geopolitico. Un motivo in più per la famiglia di Rdr di sentirsi orgogliosa del percorso di crescita e innovazione che l’azienda sta portando avanti per rendere il nostro servizio sempre più sostenibile ed efficiente. headtopics.com

"Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa.

"In questa sesta edizione sono state ben 79 le realtà italiane che, grazie a eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, si sono aggiudicate il Bmc award, afferma. headtopics.com

