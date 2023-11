Bertrand Tavernier: la divisione tra i 'contadini' e i 'minatori' del cinema

Il regista e critico cinematografico francese Bertrand Tavernier divideva i suoi colleghi in due fondamentali categorie: “contadini” e “minatori”, ovvero quelli che guardano esplorano indagano mossi sempre dalla curiosità per cose nuove e quelli invece che insistono sempre sullo stesso tema, a scavare, cercando ogni volta nuove rivelazioni nel filone in cui si sono addentrati.

Una divisione che assomiglia molto a quella tra il riccio e la volpe Berlin, che tanto piaceva anche a Woody Allen… Parlare di superficiali e profondi, sarebbe però molto semplicistico. Semplicemente, due attitudini, due mentalità diverse, due strade divergenti di concepire il cinema, e anzi magari anche l’arte e la vita stessa.





TgLa7 » / 🏆 26. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Vacanze, l'ultimo capriccio dei turisti ricchi: pagare per fare i contadiniNegli anni ”80 c’era Artemio che annoiato dalla vita di campagna mollava tutto e cercava la svolta raggiungendo Milano con un trattore. Qu...

Fonte: Libero_official - 🏆 40. / 22,5 Leggi di più »

Tahar Ben Jelloun: “Case d’argilla, contadini e poveri, come sempre colpiti i più fragili”Lo scrittore di Fes: «Nella regione di Al-Haouz le abitazioni sono franate alla prima scossa, ma la collettività ha reagito, la rapidità dei soccorsi e la soli…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 67,76 Leggi di più »

Il regista francese Bertrand Bonello al Festival del Cinema - Curiosita... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92,4 Leggi di più »

Il peso dei contadini, il costo del grano, il voto: ecco perché anche Polonia e Ucraina ora litiganoLa tensione è montata finché ad aprile il governo polacco ha vietato l’importazione e il transito dall’Ucraina di dozzine di prodotti; non solo cereali, anche …

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 67,76 Leggi di più »

La Polonia fermerà le forniture di armi a Kiev per la disputa sul granoIl governo di Varsavia in campagna elettorale difende i contadini danneggiati dai cereali a basso costo in arrivo dal partner. Il premier Morawiecki…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 23,4375 Leggi di più »

Allarme granchio blu: sta risalendo il Po | Gli esperti: 'Impossibile fermarlo'L'invasione del granchio blu può essere contrastata pescandolo e utilizzandolo in cucina. Coldiretti, con l'aiuto di pescatori e contadini, ha ideato ...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »