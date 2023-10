Berrettini, stop fino al 2024: il motivo

". Questo l'annuncio su Instagram del tennista italiano Matteo Berrettini che chiude anzitempo la sua stagione per dare appuntamento al 2024."Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha" detto"checompetere nelle ultime gare della stagione Atp".

"È stata una decisione molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e"."Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga.

Leggi di più:

Adnkronos »

Berrettini annuncia: 'Stagione finita, penso a un 2024 pieno e di successo'Il messaggio sui social del tennista romano Leggi di più ⮕

Parigi e Pechino unite per i Giochi olimpici del 2024: firmato l'accordo con CMGChina Media Group e il Comitato organizzativo dei Giochi olimpici francese hanno firmato un memorandum per la copertura televisiva della manifestazione sportiva Leggi di più ⮕

Blocco auto Milano: cosa cambia dal 2024 e quali sono le zone coinvolteIl Sindaco Sala ha anticipato che alcune strade del centro storico di Milano saranno chiuse alle auto private entro il primo semestre del prossimo anno Leggi di più ⮕

Best in Travel 2024: Toscana, unica destinazione italiana in classificaGli esperti Lonely Planet hanno selezionato 50 destinazioni nel mondo da visitare il prossimo anno: paesi, regioni, città, best value e mete sostenibili Leggi di più ⮕

Svolta in Serie A: dal 2024-25 cinque partite in chiaro a stagioneSERIE A - Dazn ha tra le mani il pacchetto 'try and buy', che offre la possibilità di trasmettere un numero limitato di match senza sottoscrivere un abbonamento Leggi di più ⮕

Bonus psicologo fino a 1.500 euro, può ripartire nel 2024: ecco comeIl bonus psicologo, un sostegno economico fino a 1.500 euro per il pagamento delle sedute di psicoterapia, potrebbe tornare nel 2024. La misura potrebbe diventare un emendamento alla legge di Bilancio, con l’accordo di maggioranza e opposizione Leggi di più ⮕