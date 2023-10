Berrettini, stagione finita: 'Rischio medico elevato. Successi nel 2024'

ROMA - Matteo Berrettini non giocherà gli ultimi tornei dell'annata 2023. Il tennista romano, infortunatosi allo Us Open, ha annunciato via Instagram la decisione presa con il suo team: ' Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP.

È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine.Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute '. Sul difficile 2023 ' È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024.

Leggi di più:

tuttosport »

Berrettini, stop fino al 2024: il motivoIl tennista ha spiegato di aver seguito il consiglio dei medici Leggi di più ⮕

Berrettini annuncia: 'Stagione finita, penso a un 2024 pieno e di successo'Il messaggio sui social del tennista romano Leggi di più ⮕

Parigi e Pechino unite per i Giochi olimpici del 2024: firmato l'accordo con CMGChina Media Group e il Comitato organizzativo dei Giochi olimpici francese hanno firmato un memorandum per la copertura televisiva della manifestazione sportiva Leggi di più ⮕

Ddl concorrenza: ok proroga dei dehors fino a fine 2024Bitonci: 'Importante segnale di supporto a esercizi commerciali' (ANSA) Leggi di più ⮕

Ddl concorrenza: ok proroga dei dehors fino a fine 2024Via libera della commissione Industria del Senato ad un emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Via libera alla proroga dei dehors fino a fine 2024Via libera della commissione Industria del Senato ad un emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 il regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto. (ANSA) Leggi di più ⮕