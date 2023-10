Berrettini si arrende: “Il mio 2023 finisce qui, ma non vedo l’ora di ricominciare”

Il 2023 di Matteo berrettini finisce qui. In un post sul proprio account Instagram il tennista azzurro ha annunciato che non prenderà parte ad alcun torneo dando appuntamento al 2024. «Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP.

È stata una decisione molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine», scrive sul proprio profilo social. «Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l'anno in piena forma e salute. È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l'ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024.

