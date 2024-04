Berrettini sconfigge Munar e approda ai quarti di finale a Marrakech

Nonostante un pesante passaggio a vuoto nel secondo set, Matteo Berrettini sconfigge lo spagnolo Jaume Munar (6-4, 4-6, 6-3) e approda ai quarti di finale del torneo dove affronterà Lorenzo Sonego in una sfida tutta italiana. La partita contro Munar, avversario che il 27enne romano affrontava per la prima volta in carriera, sembra in discesa.

Dopo avere vinto il primo set 6-4 piazzando un break chirurgico nel settimo game e sfruttando il primo set point a disposizione, Berrettini ha apparentemente la strada spianata anche nel secondo parziale: avanti 3-1 dopo avere strappato il turno di battuta a Munar nel terzo game, spreca però tre palle break facendosi rimontare da 0-40 e nel game successivo perde a sua volta il proprio turno di servizio

