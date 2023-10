Berrettini, l'annuncio sui social: 'Stagione finita, troppo rischioso...'

ROMA - Stagione finita per Matteo Berrettini, che lo ha comunicato attraverso i propri profili social : 'Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane - spiega in un post il 27enne tennista romano - , il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP' .

Berrettini, l'annuncio social Il pieno recupero fisico è ora la priorità per Berrettini, rimasto fuori dai convocati di capitan Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis che vedranno l'Italia protagonista a Malaga: 'È stata una decisone molto difficile da accettare - ha aggiunto il tennista azzurro, attualmente n.90 del ranking Atp - , ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine.

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Berrettini annuncia: 'Stagione finita, penso a un 2024 pieno e di successo'Il messaggio sui social del tennista romano Leggi di più ⮕

Frutta e verdura di stagione: i benefici e le caratteristicheLa «regina» tra i frutti, giustamente indicata dalla saggezza popolare come fonte di salute. La mela è ipocalorica poiché i suoi zuccheri sono Leggi di più ⮕

Fargo 5: Il trailer ufficiale della nuova stagione con Juno Temple e Jon HammI nuovi episodi del crime drama antologico in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW dal 22 novembre. Leggi di più ⮕

The Crown 6: Il dramma di Diana nel trailer ufficiale della stagione finale parte 1I primi episodi della sesta e ultima stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 16 novembre. Leggi di più ⮕

The Crown 6, il trailer della nuova stagione della serie tv NetflixNetflix ha diffuso il trailer della prima parte della sesta stagione di The Crown. Protagonista della clip l'attrice Elizabeth Debicki chiamata a far rivivere sul piccolo schermo gli ultimi giorni di Lady Diana. Leggi di più ⮕

Matteo Berrettini, stagione finita. L'annuncio sui social: 'Sarebbe rischioso competere ancora'TENNIS - Il tennista romano decide di chiudere con i match da qui fino a fine 2023: l'annuncio arrivsa sui social del giocatore. 'È stato un anno estremamente d Leggi di più ⮕