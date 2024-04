Berrettini avanza al 2° turno a Marrakech

Matteo Berrettini avanza al 2° turno del torneo Atp 250 di Marrakech dopo aver sconfitto Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-1, 6-2. Affronterà Jaume Munar al prossimo turno.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



tuttosport / 🏆 29. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Matteo Berrettini - ATP, Miami: Punteggi & Highlights TennisEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di ATP, Miami. Ecco cosa è successo in Andy Murray - Matteo Berrettini, con tutte le statistiche e le informazioni utili.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Berrettini, buona la prima sul rosso: è al 2° turno a MarrakechTENNIS - Matteo Berrettini supera nettamente Shevchenko per 6-2 6-1. Bene anche Fabio Fognini che batte in rimonta il francese Gaston per 6-7 6-1 6-4

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Fognini e Gigante nel main draw a Marrakech: si aggiungono a Berrettini, Sonego e CobolliTENNIS - All'ATP 250 di Marrakech in tabellone principale entrano anche Fognini e Gigante, grazie alle vittorie nei match di qualificazione. Sono così 5 gli...

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Cinque tornei LIVE su Sky questa settimana: dove vedere in tv e streamingDa Marrakech a Bogotà, tutti i tornei ATP e WTA anche in streaming su NOW

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Melissa Satta sulla storia con Berrettini «Siamo sempre noi donne a doverci sentire in colpa»Melissa Satta e Matteo Berrettini, la storia d'amore

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Matteo Berrettini a Miami sfida Murray: ecco cosa ha fatto per tornare in formaStasera il tennista romano incontrerà lo scozzese. Il programma del suo nuovo tecnico Francisco Roig lo ha risollevato fisicamente

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »