Berrettini annuncia: 'Stagione finita, penso a un 2024 pieno e di successo'

: "Tornare in campo sarebbe stato rischioso secondo i medici. È stato un anno difficile, non vedo l'ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò a stretto contatto con Volandri e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra in Davis". Dopo aver rinviato nelle scorse settimane il ritorno in campo a seguito dell'infortunio alla caviglia agli US Open, il tennista romano ha annunciato che.

È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine.È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024

. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie di cuore". headtopics.com

