Bernard Arnault è il miliardario più ricco al mondo

Bernard Arnault, fondatore e ceo della multinazionale del lusso Lvmh, si conferma il Paperon de' Paperoni,con 233 miliardi di dollari. Al secondo posto in classifica Elon Musk (Tesla, Space X) con 195 miliardi di dollari, seguito da Jeff Bezos (Amazon) con 194 miliardi di dollari. E' quanto emerge dalla classifica pubblica da 'Forbes'. Al quarto posto in classifica si colloca Mark Zuckerberg (Meta) con 177 miliardi di dollari e al quinto Larry Ellison (Oracle) con 141 miliardi di dollari.

Seguono Warren Buffet (Berkshire Hattaway) con 133 miliardi, Bill Gates (Microsoft) con 128 miliardi, Steve Ballmer (Microsoft) con 121 miliardi, Mukesh Ambani (Reliance Industries) e Larry Page (Google) con 114 miliardi di dollari. Il primo italiano è Giovanni Ferrero, il presidente con 43,8 miliardidi dollari. I miliardari, rileva la rivista economica statunitense, sono oggi più numerosi che mai: 2.781 in tutto, 141 in più rispetto allo scorso anno e 26 in più rispetto al record stabilito nel 202

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Adnkronos / 🏆 8. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Forbes: aumentano i paperoni nel mondo, Bernard Arnault è il più riccoIn Italia è Giovanni Ferrero (al 26esimo posto). Il patrimonio netto di Donald Trump invece vale 'solo' 2,3 miliardi di dollari

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Forbes: Arnault si conferma il più ricco al mondo, Ferrero (26esimo) primo italianoIl patrimonio di Arnault è stimato in 233 miliardi di dollari, 22 miliardi in più del 2023. Alle sue spalle, Elon Musk e Jeff Bezos

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Lvmh, Toni Belloni lascia la carica di direttore generale. Arnault: «È stato essenziale»Belloni sarà presidente del gruppo Lvmh in Italia. belloni: «Lavorare al fianco di Arnault è stata un’esperienza unica»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Mostra LVMH Métiers d’Art: le opere di Josèfa Ntjam in esposizioneLa mostra Une cosmogonie des océans è aperta al pubblico fino al 25 marzo presso gli uffici della Banca di Francia

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Bezos supera Musk: è di nuovo lui l’uomo più ricco del mondoIl patrimonio netto del fondatore di Amazon Jeff Bezos ammonta a 200 miliardi di dollari. La ricchezza personale di Elon Musk risulta invece di 198 miliardi di dollari. Al terzo posto il patron di Lvmh Bernard Arnault, con 197 miliardi di dollari

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Toni Belloni lascia i vertici e il cda di Lvmh, sarà presidente della filiale italiana del gruppoConsiderato l’uomo più vicino e ascoltato da Bernard Arnault, il manager italiano avrà la responsabilità di alcuni progetti speciali: una transizione attesa e concordata con il fondatore del colosso francese

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »