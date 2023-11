Berlusconi iscritto al Famedio di Milano, alla cerimonia c’è anche Dell’Utri: “Apprezzato ma anche criticato? Come Mazzini e Cavour”, cioè il pantheon di cittadini che hanno dato lustro alla città. Una decisione che ha ovviamente sollevato polemiche quella della commissione del Comune per le onoranze all’interno del Cimitero Monumentale, dove riposano anche le spoglie di. A cominciare da quelle sollevate dai familiari degli altri cittadini illustri il cui nome compare al Famedio

. “Berlusconi è un personaggio che ha creato, figlia dell’ex procuratore di Milano, annunciando l’intenzione di voler far cancellare il nome di suo padre dal pantheon. Per bloccare l’iscrizione di Berlusconi era stata lanciata anche unaForza Italia ha cercato di bloccare la puntata di Report sull’eredità di Berlusconi con la scusa delle elezioni suppletive a Monza Insieme a quello dell’ex presidente del consiglio sono stati omaggiati anche altri 14 cittadini illustri o presunti tali: il nome dell’uomo di Arcore compare dopo quello di“. Un concetto contenuto anche nelle motivazioni della commissione del Comune: “Con l’iscrizione al Famedio la nostra città rende merito al ragazzo dell’Isola, all’imprenditore creatore di decine di migliaia di posti di lavoro, al leader politico e al segno indelebile lasciato dal suo talento visionario, così come dalla sua personalità strabordante, tantoconcorso esterno a Cosa nostr

:

