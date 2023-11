Beppe Marotta parla del futuro del Meazza e della situazione del calcio italiano

Al Dla Piper Forum che si è svolto oggi pomeriggio a San Siro l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato della situazione del calcio italiano e del futuro del Meazza: 'San Siro è un'icona del calcio italiano - ha iniziato Marotta -, un contenitore di emozioni per la storia del nostro pallone. Poi è normale, parlando di strutture e innovazione, c'è la necessità di rendere gli stadi più funzionali, al passo con i tempi, capaci di sviluppare il business delle società sportive.

San Siro è datato e come tutte le cose datate, ha vantaggi come l'aspetto romantico, ma anche svantaggi. Inter e Milan hanno tentato di valorizzare questo impianto, ma guardano anche altre soluzioni'. Eccoci al mercato: 'Quanto è difficile fare mercato quando i ricavi del club sono molto inferiori rispetto a quelli delle società inglesi ed arabe? Il manager moderno deve avere coraggio e creatività, in ambito sportiv





