Belen Rodriguez mostra l'anello sui social ricevuto dal nuovo fidanzato e poi sbotta: "Sono ca*** miei!"Belen Rodriguez mostra l'anello sui social ricevuto dal nuovo fidanzato e poi sbotta: "Sono ca*** miei!"La showgirl argentina sui social a gamba tesa: "Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine".

Anche le sue parole hanno testimoniato che sia riuscita a superare il momento buio che ha attraversato di recente:tutto in maiuscolo - NON INTENDO ACCONTENTARMI, NON INTENDO FAR FINTA DI NON VEDERE, DI NON SENTIRE. PERCHÉ SENTO I MIEI SENSI RISVEGLIARSI DOPO UN INESTIMABILE LETARGO . INTENDO SVENTRARE IL MIO SENTIERO BURLANDOMI DI QUELLE FACCE MASCHERATE CHE BALBETTANDO IGNORANZA. RIDO FORTE SENZA SPOSTARE LO SGUARDO, TUTTO QUANTO IN ME SORRIDE, E NON INTENDO FERMARMI.

