Belen e l'imprenditore bresciano: la love story continua

Questo è il dubbio dei fan della showgirl argentina nelle ultime ore, scatenato da un dettaglio sui social. Prosegue infatti la love story tra Belen e l'imprenditore bresciano, i due hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme testimoniato dagli scatti pubblicati sui social. Uno in particolare ha alimentato i gossip: tra paesaggi e foto di coppia, Dal Milan a Los Angeles: Ivana Knoll diventa dj e fa impazzire i fan, show tra musica e trasparenze..

. FOTOMoratti: 'Non sono pentito di aver esonerato Gasperini, l'anti-Inter è la Juve' Juve, la mamma di Rabiot: 'Rinnovo? No è presto. Galliani lo voleva al Milan, ottimi rapporti col Manchester United'Prime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniInter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a ScalviniMotta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto!Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Serie A: trappole per Inter e Juve, chance Milan per il riscattoAtalanta e Fiorentina ospitano le big, e Pioli non può sbagliare (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: Juve e Milan sulla nuova stella della Serie A: vale 7 volte quanto è stato pagatoCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »