Bel tempo da nord a sud con aumento delle temperature

Bel tempo da nord a sud nei prossimi giorni con temperature in aumento: quali saranno i risvolti del nuovo anticiclone e quale potrebbe essere la sua durata? Il meteo di questa mattina su gran parte d'Italia sembra intenzionato a continuare il trend votato alle nubi e alle precipitazioni dopo le forti condizioni di maltempo che hanno colpito il Centro-Nord durante il periodo pasquale.

Tuttavia, a partire da domani e ancor più nei giorni successivi, si affermerà un'alta pressione che porterà un clima più caldo e soleggiato, con temperature ben oltre le medie del periodo. Gli esperti lo hanno ribattezzato 'Narciso' perché sarà un anticiclone piacevole, gradevole, e non come altri 'colleghi' che hanno causato temperature e umidità molto elevate

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Meteo Italia, le previsioni di oggi 14 marzo 2024Anticiclone e bel tempo sull'Italia, ma occhio alle piogge: che tempo farà

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Maltempo, avanza nuovo ciclone: in arrivo pioggia, vento e neve. E sul Lazio domani allerta giallaAncora poche ore di bel tempo, poi un nuovo ciclone porterà sull'Italia piogge, forte...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Rugby: Italia, un bel Sei Nazioni Under 20 e una sconfitta che insegnaIl secondo tempo di Cardiff servirà alla squadra di Brunello per il futuro: il quarto posto finale sta un po’ stretto, ma le prospettive sono ottime. L'analisi del Sei Nazioni Under 20 dell’Italia ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Le imprese del Sud battono quelle del Centro Nord negli investimenti greenL’analisi di Istituto Tagliacarne e Svimez rivela che nel Mezzogiorno il 23,6% delle imprese è bio, contro il 19,7% di quelle del resto del Paese

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Pasquetta con allerta maltempo al centro-nordPasquetta con allerta maltempo al centro-nord

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Pasquetta sotto la pioggia al Centro-NordNon si ferma l'ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per la giornata di lunedì l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »