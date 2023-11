Beatles, ecco il mini film che racconta la storia del brano inedito

E' stato proprio il team di Jackson che utilizzando la tecnologia audio Mal della WingNut Films, ha 'de-mixato' la colonna sonora mono del film, riuscendo a isolare gli strumenti e i vocals e tutte le singole voci all’interno delle conversazioni dei Beatles.

Jackson e i suoi tecnici del suono, guidati da Emile de la Rey, hanno applicato la stessa tecnologia alla registrazione originale casalinga di John, preservando la limpidezza e l’integrità della performance vocale originale, separandola dal pianoforte e nel 2022 Paul e Ringo hanno incominciato a completare il brano."Durante la realizzazione di 'Get Back' - racconta Jackson - abbiamo prestato molta attenzione al restauro tecnico.

"Fare buona musica in una band è questione di alchimia - racconta Paul McCartney all'inizio del docu film -. Il modo in cui le nostre quattro diverse personalità diverse si sono unite nei Beatles è stata una cosa molto speciale. Quando abbiamo perso John sapevamo che era finita ma poi nel 1994 si è presentata un'occasione per fare altra musica insieme".

"Eccola lì, la voce di John, chiara e limpida - dice Paul McCartney -. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito”.

L'arrivo di una nuova canzone dei Beatles era stato annunciato da Paul McCartney nel giugno scorso in un’intervista. Domani 'Now And Then' sarà svelata al mondo."È l’ultima canzone che mio papà, Paul, George e Ringo hanno avuto modo di fare insieme - osserva Sean Ono Lennon -. È come una capsula del tempo ed è come se tutto fosse predestinato ad essere così.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Verona esce dalla Coppa Italia, Baroni: 'Ora testa al campionato, dovremo farci trovare pronti'Inizia a prendere corpo il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ieri è stata la prima squadra a qualificarsi, superando il Cittadella dopo i tempi supplementari e 'regalandosi'

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Autoarticolato esce di strada, l'intervento dei Vigili del Fuoco(Agenzia Vista) Udine, 30 ottobre 2023 I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, nel...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Scalvini esce per una lombalgia in Empoli-Atalanta: recupera per l'Inter?Il difensore della Nazionale è stato sostituito all'intervallo da Gasperini, che spera di riaverlo per la sfida con i nerazzurri.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Autoarticolato esce di strada, l'intervento dei Vigili del FuocoI Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, nel pomeriggio, per un autoarticolato uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Le immagini. / Vigilfuoco Tv (Alexander Jakhnagiev)

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Autoarticolato esce di strada, l'intervento dei Vigili del Fuoco(Agenzia Vista) Udine, 30 ottobre 2023 I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, nel pomeriggio, per un autoarticolato uscito di strada senza coin...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Vodafone esce dal mercato spagnolo, vendute le attività al fondo ZegonaVodafone vende il 100% di Vodafone Spagna a Zegona Communications in una operazione il cui controvalore è stimato complessivamente in 5 miliardi di euro

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕