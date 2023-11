Beatles e intelligenza artificiale: Paul McCartney annuncia reunion «virtuale»

La band provò a registrare quel pezzo ma la session fu rapidamente abbandonata. «La canzone aveva un ritornello ma mancava quasi del tutto di strofe», ha spiegato Lynne. «Abbiamo fatto la traccia di accompagnamento, un lavoro approssimativo che non abbiamo finito». Macca ha poi affermato che Harrison aveva definito la canzone «spazzatura» e si era rifiutato di lavorarci.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Cv, colloqui e selezioni: la ricerca sarà virtualeIn un futuro che non è affatto lontano, i colloqui di lavoro, tra Centro per...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

INTERNAZIONALE: L’ultima canzone dei BeatlesIl 2 novembre esce in tutto il mondo un brano inedito della band di Liverpool. Il pezzo s’intitola Now and then ed è stato scritto da John Lennon due anni prima della sua morte. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Peter Jackson, 'che ansia girare l'ultimo video dei Beatles'Clip di Now and Then su YouTube alle 15 di venerdì 3 novembre (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Tornano i Beatles con il videoclip Now and ThenIl video diretto da Peter Jackson sarà pubblicato il 3 novembre sul canale Youtube del gruppo di Liverpool

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: The last Beatles song, il film documentario in diretta questa sera su Rtl 102.5, Radiofreccia eImmagini inedite e le voci originali dei Beatles. Un’esclusiva imperdibile in radiovisione....

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Beatles, che ruolo ha avuto l’intelligenza artificiale in «Now and then»Il documentario «The last Beatles song» ricostruisce la genesi della traccia di John Lennon rimasta fuori dalle session di «Anthology», poi recuperata da Paul McCartney e Ringo Starr. Con un piccolo aiuto dell’Ai

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕