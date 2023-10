Bce: tassi invariati dopo una striscia record di rialzi

. In particolare, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarrannoper il direttivo dell'Eurotower che si conferma "determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine".

Insomma, "in base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della Bce si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al conseguimento di tale obiettivo. Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario".

Sul fronte del portafoglio degli acquisti di bond, la Bce rileva che "si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Per quanto riguarda il Pepp (Pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine del 2024. headtopics.com

A fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo, prosegue il comunicato, "riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all'orientamento della politica monetaria.

ha avvertito la presidente della Bce, Christine Lagarde, sottolineando che l'Eurotower giudica "appropriata la trasmissione della propria politica monetaria in tutti i Paesi dell'Eurozona". "La nostra missione", ha spiegato Lagarde rispondendo a una domanda sull'allargamento dello spread tra Bund e Btp, "è la stabilità dei prezzi, definita come un incremento del 2%. headtopics.com

Agi Agenzia Italia

