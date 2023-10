Bayern Monaco, Neuer torna in campo! Ci sarà contro il Darmstadt 331 giorni dopo l'ultima partita

l'infortunio a tibia e perone rimediata... Sciando! Dopo tanta attesa, ecco che l'ex Schalke farà il suo debutto nel week end contro il Darmstadt 331 giorni dopo l'ultima partita ufficialmente disputata (in Nazionale al Mondiale).della 9a giornata di Bundesliga. L'ultima partita del portierone tedesco? A dicembre dell'anno scorso, con la maglia della Nazionale ai Mondiali in Qatar, poi l'infortunio sugli sci durante la pausa invernale.

Durante l'assenza di Neuer, tra l'altro, il Bayern si era coperto con l'acquisto di Sommer, ceduto però in estate (all'Inter) per liberare proprio lo spazio a Neuer che però ebbe una ricaduta. Dopo due mesi con Ulreich, ecco il rientro dell'ex Schalke che spera di ritrovare spazio anche in Nazionale.Sono molto contento, porta in campo la sua classe e la sua esperienza. Immagino che sia anche un po' nervoso, ma è normale.

