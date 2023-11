Bayern Monaco, infortunio per de Ligt contro il Saarbrucken

Matthijs de Ligt, infatti, è stato costretto al cambio durante il primo tempo della gara del Bayern Monaco contro il Saarbrucken in Coppa di Germania. Problema al ginocchio per l'ex giocatore della Juventus che ha abbandonato il terreno di gioco dopo 19 minuti, lasciando il posto a Laimer.

De Ligt ha già saltato 4 partite in questo inizio di stagione per infortunio (tra Coppa di Germania, Champions e campionato). Una tegola per il Bayern Monaco che non ha a disposizione nemmeno Upamecano: nella prossima giornata di Bundesliga sarà impegnato contro il Borussia Dortmund.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansiaIl difensore olandese ex Juventus esce prima della mezz'ora contro il Saarbrucken per un guaio al ginocchio.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il CEO del Bayern Monaco: 'Mi piacerebbe molto che Musiala rimanesse qui per sempre'Jamal Musiala (20 anni), classificatosi ancora una volta secondo al Premio Kopa (dedicato ai giovani calciatori) nella serata del Pallone d'Oro, è uno dei talenti più brillanti del presente ma sopra

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Bayern Monaco, Davies in scadenza: Real Madrid pronto a far follieAlphonso Davies, terzino canadese classe 2000, ha un contratto col Bayern Monaco in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non ci sono grossi sviluppi circa il rinnovo dell&39;accordo. Con questi

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Bayern Monaco, nelle prossime settimane si affronterà il tema del rinnovo di MullerNelle prossime settimane il Bayern Monaco affronterà il tema legato al futuro di Thomas Muller, come affermato dal direttore sportivo del club. Il 34enne, che con Thomas Tuchel è diventato una sorta

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

IODONNA: Charlene di Monaco, look da oltre 10mila euro per esultare al Mondiale di rugbyOgni sorriso di Charlene di Monaco è un piccolo evento. Ed è sempre più chiaro che non sono certo le attività e le ricorrenze nel Principato a rendere felice l’ex nuotatrice, quanto i successi ottenuti dagli sportivi del suo Paese […]

Fonte: IOdonna | Leggi di più ⮕